La ville de Saint-Louis menacée par l’ouverture d’une 3ème brèche (chercheur)

L’enseignant-chercheur à l’Ugb de Saint- Louis , le géographe Dah Dieng a porté les résultats de ses recherches aux populations de Saint-Louis et des pouvoirs publics sur l’évolution de la brèche réalisée en 2003 par le régime de Me Abdoulaye Wade pour sauver la ville tricentenaire de la remontée des eaux du fleuve Sénégal . Dans ses explications, il a montré l’évolution rapide de cette embouchure humaine avant de partager avec l’assistance les solutions. Selon l’enseignant chercheur, pour régler le problème majeur de la brèche qui est celui de la sécurité des pêcheurs, il urge de draguer un chenal. Il a rappelé que plus de 300 pêcheurs ont perdu la vie dans cette brèche.



D’autres menaces pèsent sur les populations de Saint-Louis et du Gandiolais dans la mesure où une autre brèche pourrait s’ouvrir à tout moment.



Le géographe a signalé qu’une 3e brèche va s’ouvrir à partir de Mouit dans la commune de Ndiabene Gandiol.



Selon lui, cette embouchure va passer de 5300 mètres à une dizaine de kms. Ce serait alors une catastrophe pour Saint- Louis et il presse les autorités de réagir dans les plus brefs délais.