La vie des Thiantacônes après le Cheikh : Les Dieuwrignes promettent de perpétuer l'œuvre du défunt guide.

Ils sont venus de toutes les régions du Sénégal et de tout le pays pour assiéger le domicile de leur défunt guide. Celui interrogé par Dakaractu affirme être plus que jamais figé sur les recommandations formulées par la tarikha et par conséquent reste fidèle à la volonté du khalife des mourides. Par ailleurs, "se conformer aux directives des représentants du Cheikh ainsi que se conformer aux éternels conseils du Cheikh demeure notre préoccupation en tant que dieuwrigne" .