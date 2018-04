La vente de Tigo finalisée : Millicom fait ses adieux Sénégal

Millicom, via un communiqué parvenu à Dakaractu ce vendredi, a annoncé avoir finalisé la transaction annoncée le 31 juillet 2017 pour la cession de son opération au Sénégal au consortium composé du groupe Teyliom, de NJJ et de Sofima. Cette annonce intervient après approbation et confirmation de la transaction par le gouvernement Sénégalais au travers d’un décret présidentiel.



“Nous sommes très reconnaissants envers l’État du Sénégal pour son soutien tout au long du processus de vente. Nous exprimons également notre gratitude à l’ensemble de nos employés dont le dynamisme et l’engagement ont permis à Tigo de devenir un opérateur de premier plan au Sénégal. Cette vente marque un tournant important dans la vie de notre entreprise rendue plus solide par les transformations diverses qu’elle a connues au fil des années. Nous sommes convaincus que l’arrivée du consortium nous permettra de poursuivre cette ascension dans le secteur des Télécoms au Sénégal en insufflant une nouvelle dynamique et en s’appuyant sur les compétences des équipes” a commenté Mitwa Kaemba N’Gambi, Directrice Générale, Tigo Sénégal.



Le consortium, avec sa large expérience des Télécoms, notamment en Europe et en Afrique, entend contribuer à l’inclusion numérique et sociale au Sénégal grâce à des investissements dans les infrastructures de dernières générations, le développement d’expertises locales, et la mise sur le marché d’offres innovantes. Une ambition qui permettra à Tigo de renforcer sa position d’acteur incontournable du numérique au Sénégal.