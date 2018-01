La styliste Oumou Sy parle de France Gall : " J'ai perdu une amie au grand cœur toujours proche des personnes démunies"

France Gall avait le cœur sur la main. Celle que l'on surnomme la française la plus sénégalaise était très proche des personnes démunies. Un témoignage de la styliste Oumou Sy qui dit avoir reçu un choc à l'annonce de la mort de sa grande amie. La costumière de cinéma qui a décoré la maison de France Gall à l’île de Ngor et qui a partagé de bons moments avec la chanteuse, revient sur sa rencontre d'abord par télépathie avec Isabelle Gall de son vrai nom, ensuite de leurs relations nouées au fil du temps et enfin de cette onde de choc qui la ronge depuis l'annonce de la mort de la mère de "Babacar" .