"La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées", exhorte le chef de l'ONU

"La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées", a affirmé samedi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, alors que des combattants du M23 alliés à des troupes rwandaises sont entrés la veille dans Bukavu, grande ville de l'Est de la RDC.



"L'impasse doit prendre fin – le dialogue doit commencer. Et la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées", a lancé le chef de l'ONU à l'ouverture du sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba, tout en affirmant qu'il "faut éviter à tout prix une escalade régionale".