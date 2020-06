La société fournisseur de données à l’étude du Lancet sur la Chloroquine disparait de la Toile : La FIN pour Surgisphere !

Ça va de mal en pis pour Surgisphere. La société d’analyse de données à l’origine du scandale des études publiées dans le Lancet et le NEJM a cessé d’exister numériquement.



Après avoir nettoyé son site internet qu’il a réduit à deux rubriques (Accueil et à propos de nous), Surgisphere a tout simplement disparu de la Toile.



Dakaractu a tenté de consulter surghispere.com mais est tombé sur ce message « ce site est suspendu ». En dessous, il est porté à la connaissance du visiteur que le compte de Surgisphere a été suspendu. Ce qui laisse croire que c’est l’hébergeur qui a mis fin à sa collaboration avec Sapan Desai et à son équipe si bien sûr les deux entités ne sont pas liées. Même constat avec QuartzClinical qui était censé centraliser les données reçues des structures sanitaires des quatre coins du monde par la société du Dr Desai.



Cette évolution montre si besoin en était que la société qui a fourni les données à l’étude sur la Chloroquine publiée sur la revue anglaise The Lancet n'est en réalité qu’une imposture.



Malheureusement, elle a eu le temps d’impacter les politiques sanitaires mondiales puisque suite à la publication de l’étude, retirée depuis la découverte de l’arnaque par The Lancet, l’Oms avait suspendu les essais cliniques sur l’hydroxychloquine avant de revenir sur cette décision. De même, la France a renoncé à la prescription de la chloroquine dans le protocole thérapeutique de la Covid-19.



Dans la foulée des derniers développements de ce qu’il est convenu d'appeler l’affaire Surgisphere, il urge de savoir comment les articles soumis aux revues scientifiques sont validés. Il ne fait aucun doute que les productions des scientifiques sont passées au peigne fin par des examinateurs. Mais pour le cas des études publiées dans le Lancet, les évaluateurs reconnaissent avoir travaillé en l’absence d’une maîtrise totale sur les données prétendument fournies par Surgisphere aux chercheurs.



Si ce n'était pas la vigilance d'une partie de la presse et des scientifiques qui ont adressé une correspondance au Lancet pour demander à accéder aux données de l'étude, la pilule serait malheureusement avalée au grand dam de la recherche scientifique.



Pour rappel, l’article du Lancet est publié le 22 mai dernier. Signé par quatre chercheurs, spécialisés dans la cardiologie, la houlette du Dr Mandeep Mehra, elle a étudié prospectivement l’efficacité de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine administrée seule ou associée aux patients Covid-19. Cette analyse dont l’un des auteurs n’est personne d'autre que le Directeur Général de Surgisphere prétend avoir exploité les dossiers médicaux de 96 000 patients en provenance de 671 hôpitaux sur six continents.