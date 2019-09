La situation de la malnutrition est alarmante (Action contre la faim) : 50% des enfants qui ont moins de 5 ans perdent la vie

Réunis pour discuter des questions de malnutrition, les responsables d’Action contre la faim ont dressé un bilan sombre. Selon eux, 50% des enfants qui ont moins de 5 ans perdent la vie du fait de la malnutrition. Ce qui est extrêmement préoccupant. Pour étayer leurs propos, ils diront qu'au Sénégal le taux est très élevé, variant entre 1% et 2%. Selon toujours Action contre la faim dans le monde la situation est plus grave en République Islamique de Mauritanie où on trouve des cas plus manifestes qui varient entre 2% et 4%(vidéo)...