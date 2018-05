La réunion de la place « Tahrir » avortée : Les khalifistes reculent pour mieux sauter…

Le khalifistes ont organisé un point de presse cet après-midi de jeudi, pour informer la population que la rencontre qu’ils avaient prévue demain vendredi ne se tiendra plus. Pour cause, la demande d’autorisation adressée à la préfecture ne respecte pas les trois jours francs pour sa validation. Cependant ils acceptent le rejet, mais ne comptent pas s’en arrêter là. Selon les propos du secrétaire général du mouvement « rassure », leur manifestation est reprogrammée pour le vendredi 18. Ainsi, il réaffirme son engagement et ne compte pas reculer ou dévier du chemin de la bataille pour la liberté de Khalifa Sall et de Barthélémy Dias.