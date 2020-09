La réponse du ministre Ndèye Saly D. Dieng aux maîtres coraniques : « Nous ne sommes pas contre les Daaras, mais... »

Les acteurs de l’Enseignement coranique ont fait récemment une sortie contre le ministre Ndèye Saly Diop Dieng pour fustiger "sa démarche" sur l'évolution des Daaras. En effet, ils ont récemment annoncé une prochaine marche nationale pour exiger de l’État un respect sans faille de leur secteur et par ailleurs, de démettre le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants ainsi que le directeur de la promotion des droits de l'enfant, Niokhobaye Diouf.



Une sortie qui ne serait pas, apparemment du goût de Ndèye Saly Diop Dieng qui, au cours d'une tournée ce lundi dans Dakar, pour apporter les condoléances du président de la République Macky Sall aux familles ayant perdu leurs enfants pendant les dernières pluies, a apporté une réponse clarifiant sa position ainsi que celle de tous ses collaborateurs. "Nous savons que les enfants sont l'avenir. Il nous faut les soutenir, et nous y sommes présentement. Toutefois, il faut savoir que nous avons les mêmes ambitions : celles d'inculquer à nos enfants une bonne éducation et des valeurs", a-t-elle avancé.



Levant toute équivoque, elle rappelle "qu'il n'y a aucun problème entre le ministère et les Daaras. D'ailleurs, au Sénégal, les Daaras font partie de notre patrimoine culturel et religieux", ajoutera t-elle.



Le ministre Ndèye Saly Diop Dieng n'aura pas terminé sans rappeler les différents projets et programmes que l'État du Sénégal compte initier dans le cadre de la modernisation et la rénovation pour l'apprentissage des enfants dans de très bonnes conditions...