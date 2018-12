La réplique de Macky Sall à Me Wade qui minimisait ses origines : « Je viens d’une lignée de guerriers »

L’histoire de ses origines jetée en pâture par son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade, au cours d’une rencontre qui s’est déroulée il y a plusieurs mois, Macky Sall n’avait pas pu avaler la pilule. C’est hier seulement qu’il a vomi cette pilule pour contester les propos tenus par celui qui entendait traîner ses origines dans la boue.



‘’On a voulu me présenter pour ce que je ne suis pas, pour des raisons politiques. On a dit de moi ce que je ne suis pas’’, a déclaré le président Macky Sall avant d’annoncer qu’il n’était pas comme l’a peint le président Wade. ‘’ (…). Je suis issu d’une lignée de guerriers. Les guerriers préfèrent mourir que de perdre la face. Et c’est de l’histoire, il faut aller au Fouta’’, a indiqué Macky Sall.

‘’Si on devait parler de l’histoire, je crois que tout le monde ne serait pas tout à fait à l’aise. Il fallait remettre le contexte de cette histoire simplement à titre informatif. Les gens ne vont pas au fond des choses. Il faut aller au Fouta pour s’informer. Il est bon que ceux qui savent puissent témoigner puissent écrire pour que nul n’en ignore’’, a-t-il souligné.