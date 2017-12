La réhabilitation et le renforcement du réseau d’assainissement de Louga coûteront 5 milliards de francs Cfa.

Les travaux d’extension du réseau d’assainissement de la ville de Louga dont les travaux ont démarré, seront livrés au plus tard dans 18 mois.



C’est du moins ce qu’a annoncé ce mardi à Louga, le Directeur général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal, Mr Lansana Gagny Sakho qui était en visite de chantier dans la capitale du Ndiambour.



Ces travaux, a-t-il révélé, concernent pour l’essentiel la construction d’édicules publics, la réhabilitation et le renforcement des structures déjà existantes et l’amélioration du système d’évacuation des eaux usées et pluviales.



Ils seront exécutés dans les quartiers Touba-Seras, Keur Serigne Louga-Est, Montagne Nord et Sud et intéresseront 15.000 personnes.



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga.