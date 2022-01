La profession de foi de Barthélémy Dias : Ces 6 axes qui portent les propositions du candidat de Yewwi Askan Wi aux Dakarois…

Ce jeudi constitue un jour important pour la coalition Yewwi Askan Wi qui voit son candidat pour la ville de Dakar, présenter son programme innovant pour les Dakarois. Barthélémy Toye Dias, comme à l'état civil, déroule son programme « Dakar Binù Bokk en 6 axes prioritaires.



Avant cette étape de présentation, Barthélémy Dias a tenu d’abord à remercier cette capitale qui l’a vu naître et grandir. « Je suis prêt à m’engager pour cette ville de Dakar qui m’a vu naître et grandir. Être maire de Dakar est le plus beau des mandats. J’y suis prêt après avoir vécu tant d’expérience », a soutenu le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi assisté par Khalifa Ababacar Sall et d’autres membres de la coalition.



Ayant beaucoup capitalisé en terme d'expérience, Barthélémy Dias propose « Dakar Binu Bokk… » : Une ville prospère par les richesses, une ville solidaire, dynamique, créative et résiliente par sa capacité de supporter ses charges, considère Barthélémy Dias qui se dit convaincu que le 23 janvier 2022, l’aube d’une ère nouvelle se lèvera sur notre ville. « Je m’engage à mobiliser, à valoriser et de faire de Dakar une ville de toutes les énergies et des visions car, mon programme s’appuie sur la vision, l’ambition et la mission. »



Ce programme comprend l’axe de la gouvernance inclusive et transparente. Il s’agit pour le candidat de Yewwi Askan Wi, de mettre en place un observatoire citoyen et de développer l’administration en ligne aussi avec un contrôle strict. « Je prends aussi l’engagement que les 15% de la commande publique de la ville de Dakar soient gérés par les structures dirigées par les femmes », annonce Barthélémy Dias.



Aussi, il propose dans le cadre du capital humain et l’économie de la vie, des solutions probantes. Il faut selon le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, construire et équiper l’hôpital des Parcelles Assainies bâtir des centres de santé dans les communes de biscuiterie, Dieupeul. Barthélémy Dias propose aussi, d’instituer une campagne trimestrielle de santé dans plusieurs communes de la ville de Dakar. Il s’agira aussi de créer ce qu’il appelle, « Dakar ville de santé, Ville solidaire, du vivre-ensemble, ville solidaire ». Toujours dans le cadre, rehausser le plateau médical de la ville de Dakar. Ainsi, le candidat de Yewwi Askan Wi propose un pôle de maternité à Grand-Yoff et la qualité de service en santé. Dakar Ville Éducation est aussi un programme du candidat. Ainsi, Dakar ville intelligente, Ville de Culture et de patrimoine pour engager une structuration de la culture à tous les niveaux.



Pour le programme Dakar ville sportive, Barth compte redynnamiser le sport Dakarois de manière inclusive pour permettre à tous les Dakarois d’être acteurs.



Dans le volet de l’environnement, il faut selon le candidat de Yewwi Askan Wi structurer et développer la chaîne de valeur des déchets solides. Aussi, la réduction de la précarité, former et employer des jeunes dans la création et la gestion des espaces verts.



Il faut favoriser l’accès aux services urbains et la dimension écologique : avec un rééquilibrage du tissu urbain. « Illuminer Dakar et assainir l’espace public, sauvegarder le littoral et connecter Dakar sont essentiels pour mettre en place des espaces conviviaux et nous donner la capitale que nous voulons », ajoute le candidat à la ville de Dakar...