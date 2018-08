La présidente des femmes de Rewmi France dément une audience au palais : Paulèle Ndiaye nage dans un océan de contrevérités

Paulèle Ndiaye y a pas son deux, pour parler comme les ivoiriens. hier, la présidente des femmes de Rewmi France a fait un communiqué pour jurer qu'elle n'a jamais été reçue au Palais par Macky Sall. elle ajoute même ne pas connaître Me Nafissatou Diop. Disons-le froidement : la dame a raconté au moins deux contre- vérités.

Premièrement, elle était chez Me Nafissatou Diop à 17h30 samedi. C'est la notaire et responsable Apr qui l'a amenée au Palais.

Ensuite en dehors du chef de cabinet adjoint du Président, l'audience, programmée pour 18 heures mais entamée à 19 heures car le Président Macky Sall était dans une autre rencontre, s'est déroulée en présence de deux témoins : Samba Thioub, ancien secrétaire permanent de Rewmi et de Ibra Wane. Et vous savez quoi? cet ancien sous-officier de Police est le...mari de Paulèle Ndiaye qui pour l'occasion était habillée d'un grand boubou blanc avec de la broderie dorée.

Connu pour son sens de la rigueur, Ibra Wane doit être surpris par le "démenti" de sa femme qui, lors de la rencontre, avait clairement prêté allégeance à Macky Sall. C'est quand même grave qu'elle en arrive même à nier l'existence d'une telle audience à laquelle son époux a pris part.