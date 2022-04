La plaisanterie tourne mal : voulant faire rentrer sa femme de voyage, l’époux lui a envoyé ses images obscènes en prétendant être ‘’Kocc Barma’’ et prend 1 mois avec sursis

L’amour peut souvent pousser à des actes irrationnels. C’est ce qui est arrivé au nommé Amsatou T. né en 1985 à Guédiawaye. Accusé de collecte de données personnelles, chantage et extorsion de fonds au préjudice de son épouse Ramata D., le prévenu a été attrait ce 7 avril, à la barre du tribunal correctionnel pour son jugement.

Face au juge et à côté de sa dulcinée présente au procès, le mis en cause conte les faits en expliquant le caractère des données qu’il a envoyées à sa femme.

« Ce sont des messages, il n’y avait pas de photos », a-t-il d’emblée déclaré avant de confier avoir eu la nostalgie de son épouse la raison qui l’a poussé à agir de la sorte.

« Je l’ai fait parce que je voulais qu’elle rentre au bercail. Elle était en voyage en Chine », a dit le mari qui soutient avoir été au moment des faits dans une posture de plaisanterie.

Interrogée, l’épouse Ramata D. au teint clair et à la silhouette bien faite a livré au juge sa part de vérité dans cette histoire.

« J’étais en Chine et lui au Sénégal. Les images qu’il m’a envoyées sont celles que je lui avais données. Il a utilisé un autre numéro et comme j’avais peur, j’ai porté plainte », a-t-elle soutenu devant la barre.

« Qu’est-ce qu’il t’a dit après t’avoir envoyé les images », lui demande le maitre des poursuites.

« Il m’a dit que c’est Kocc Barma et j’ai cru que c’était vrai. Il m’a demandé de l’argent mais tout cela c’était dans le cadre d’une plaisanterie, c’est après que je l’ai su », a confié la jeune Ramata D. qui s’est finalement désistée de sa plainte.

Le parquet a demandé l’application de la loi pénale à l’endroit du mari, prévenu dans ce dossier. Quant à la défense, elle a plaidé pour la clémence de la cour.

Dans son verdict, le tribunal a reconnu Amsatou T. coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement assorti de sursis...