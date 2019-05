La petite Seynabou Tabara Sy a été retrouvée saine et sauve

Seynabou Tabara Sy, fille de Serigne Mame Ousmane Sy Dabakh et de Sokhna Rokhaya Niasse Sy qui avait disparu depuis vendredi a été retrouvée saine et sauve selon son père qui a joint Dakaractu pour donner la bonne nouvelle. « Alhamdoulilah, elle a été retrouvée saine et sauve » a lancé Mame Ousmane Sy Dabakh père de la petite Seynabou Tabara Sy.