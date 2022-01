La perte de Gueule Tapée/Fass/Colobane : Un coup dur pour Pape Diop et la convergence démocratique Bokk Gis-Gis.

C’est vers les coups de 2h 30 du matin que les chiffres du vote ont enfin été affichés au centre Alieu Codou Ndoye où l’ancien maire Pape Diop avait rempli son devoir citoyen dans la matinée du 23 janvier. Les habitants de Gueule Tapée/Fass/Colobane sur place depuis 18h, commençaient à vociférer et à susciter la violence.



Les forces de l’ordre faisaient des va et vient à bord de leur pick-up pour disperser la foule présente sur les lieux. La presse interdite d’accès continuait de roder autour du centre. Certains journalistes pris de fatigue s’éclipsaient un à un.



L’équipe de Dakaractu sur place jusqu’après 2h, a pu prendre en photo les affiches pour pouvoir constater que la coalition Yewwi Askan Wi devançait largement la Convergence démocratique Bokk Gis-Gis dans ladite localité. Des résultats qui expliquent le refus catégorique d’afficher les résultats suite au dépouillement. Difficile pour les siégeants de se rendre à l’évidence.



Le leader Pape Diop battu à la mairie de la ville de Dakar et son candidat Cheikh Oumar Sy battu dans son propre fief, une pilule qui a du mal à passer pour lui et ses partisans...