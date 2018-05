La particularité de L’APR (Par Mahmoud Saleh)

La sortie récente de Moustapha Cissé Lo, membre imminent de l’APR fait encore couler beaucoup d’encre. On lui prête même d’avoir utilisé un langage, que, d’autres, dans des circonstances ayant présidé à l’éclatement de leurs partis on eu a tenir. Ici référence est faite même au conflit ayant opposé lamine Gueye à Senghor jusqu’à contentieux entre Feu Djibo ka au PS.

Il est évident que ces situations sont dans leur nature différentes de celles d’aujourd’hui (J’y reviendrai, si nécessaire ultérieurement).

La compétition pour le contrôle de l’appareil politique de l’APR ne se fait pas à travers des prismes que l’imagerie populaire retient de nous et malheureusement repris par certains, qui voient la confrontation entre légitimité politique, familiale et historique.

L’APR est un parti, bâti sur un socle politique et programmatique solide.

Elle est née dans des circonstances politiques historiques qui ont vu l’exacerbation des contradictions entre les velléités du régime de l’époque de vouloir imposer une régression institutionnelle et démocratique au pays et la volonté incarnée par le

Mouvement des populations à vouloir imposer sa volonté, et qui y est parvenue.

Elle est le produit d’un mouvement populaire cristallisé autour des élections locales de 2009 qui a vu sa liste » DEKKAL NGOR » rassembler plus de 150milles voix et conquérir 11 collectivités locales. Dans toutes les autres localités du pays, l’APR était sur les listes de Benno Biggil Senegal notamment à Fatick et Dakar. Qui peut douter un seul instant que sa présence dans cette liste n’aura pas contribué à orienter les électeurs.

Par conséquent, L’APR, par les conditions de sa naissance est différente de tous les autres partis. Elle est agent et produit du mouvement des populations, à la recherche d’un levier politique nouveau, avec un personnel renouvelé, à sa tête un homme non entaché, pour prendre en charge son destin.

Politiquement, elle est configurée autour de principes sociaux contenus dans Yonou Yokoute et qui trouvent leurs applications aujourd’hui. Et démocratiques, car incarnant le combat porté par les populations autour de La Défense de la république et de ses institutions.

Le combat mène contre le troisième mandat, la succession monarchique et les 25% ont vu l’APR et bien évidemment d’autres s’en approprier et c’est de ce moment que date sa fusion avec le mouvement des populations .

Donc, le contrôle du parti ne pourra se faire qu’en rapport avec sa trajectoire. Il faudra pour ceux, qui, aspirent à le contrôler évitent de se tromper d’analyse et reprend les « fausses légitimités « .

Ce qui rend compte de la solidité du socle politique et programmatique de l’APR, aucune influence de la « transhumance « supposée sur ce socle. L’orientation politique reste maintenue dans les principes et qui ne manque pas d’épouser les contours des situations, auxquelles, elle est obligée de s’adapter.

Renforçons notre parti, élargissons le davantage et confortons son président.

Présentement, le parti doit concentrer toute son attention à la réélection de son président au premier tour de l’élection présidentielle qui est devant nous.

Tout le reste, risque de nous dévier de notre objectif.

Moustapha Cissé Lo, comme d’autres responsables ont absolument le droit d’exprimer leur opinion sur la marche du parti sans pour autant s’en détourner et c’est ce qu’ils font. Encore une fois, les natures humaines déterminent souvent, certains de nos comportements et on peut considérer les propos récents tenus par Cissé Lo entrent dans ce cadre. Évitons de lui accorder une importance qu’elle n’a pas.



Mahmoud Saleh