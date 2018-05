La nouvelle Arène nationale prend forme

La Direction des infrastructures sportives s’apprête à boucler le projet le plus important de ces dix dernières années. L'enceinte flambant neuf de 22 000 places pour un coût estimé à 32 milliards prend forme et devrait être opérationnelle pour la saison de lutte 2019-2020.



Les dernières images prises par le conseiller en Com' du ministre des Sports doivent mettre l’eau à la bouche des amateurs de lutte. En effet, elles montrent que les tribunes de la future arène nationale sont déjà érigées, et les chaises mises en place.



Le ministre des Sports, qui a effectué une visite de chantier en compagnie des promoteurs de lutte, est plutôt optimiste quant à la livraison du stade après la Coupe du Monde. Il s'est réjoui de l'avancement des travaux dont la fin est prévue en juillet prochain. Les amateurs de lutte pourront donc s’en donner à cœur joie, eux qui sont connus pour leur ferveur. Pour son inauguration, l’arène nationale accueillera un grand combat de lutte...