La marche prévue par la société civile interdite

La manifestation des Forces Démocratiques du Sénégal (F.D.S), One Million March, Cellule Orientation et Stratégie/M23 C.O.S/M23, Vision Citoyenne, Mouvement Reccu-Fal-Macky, FRAPP France Dégage prévue ce Samedi 4 Mai 2019 est interdite aux motifs de :

« -violation de l’arrêté n°007580/MINT/SP du 20 juillet 2011 du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique

-tentative de discrédit d’une institution publique

-Menaces de troubles à l’ordre public »