"La lutte est un vecteur économique… Notre objectif est de permettre à tout un chacun d’exercer une activité" (Abdoulaye Ndour, Dage à la présidence)

Il était le parrain du grand Gala de lutte organisé par les jeunes de Nord-Foire. Abdoulaye Ndour, Dage à la présidence et résident de cette localité, a magnifié l’honneur fait à sa personne en faisant de lui le parrain de cette manifestation.



Pour lui, la lutte est un véritable vecteur économique et soutenir les jeunes qui ont cette passion va les aider afin que demain, ces derniers soient des acteurs de développement. En outre, le responsable politique de Nord-Foire Abdoulaye Ndour a tendu la main aux jeunes et s’oblige à les accompagner, car son seul objectif est de permettre à tout un chacun d’exercer une activité….