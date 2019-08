La loterie nationale sénégalaise (LONASE) prime 32 lauréats du concours général de l’édition 2019

Après leur hommage rendu le 25 juillet dernier par son Excellence, le Président de la République Macky Sall, les Lauréats du Concours général ont été primés par la LONASE, ce mardi 20 Août 2019, au Salon des Princes de l’Hôtel Terrou-Bi.

Dans le cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise, la loterie nationale sénégalaise, comme le dit parfaitement son slogan « la fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation », a décidé de participer avec ses « bénéfices » au service de l’excellence pour primer les meilleurs élèves du Sénégal.

Cette cérémonie de l’excellence a été présidée par Amadou Samba Kane, le Directeur général de la Lonase en compagnie de Fatoumata Bâ Diallo qui est la directrice générale de l’Enseignement Moyen Secondaire et Aminata Ka, administratrice de la fondation Lonase.

La somme symbolique de 26 701 000 francs CFA, des ordinateurs portables et des tablettes ont été distribués entre les 32 lauréats du concours général de l’édition 2019. Diari Sow est le major de la promotion de cette année 2019 et elle a été primée par le Directeur de la Lonase avec la somme d’un million de francs CFA en plus d’un ordinateur portable. Les trois autres ex-æquo ont eu chacun un chèque de 500 mille francs CFA avec des ordinateurs portables. Selon les mots du directeur général, Amadou Samba Kane, « c’est une tradition pour la Lonase et ça se tiendra chaque année ». Il promet aussi de faire un plus dans les années à venir.

Il rappelle aussi que la Lonase a mis à disposition une fondation afin d’intervenir aussi dans la construction de salle de classes et aider les élèves les plus démunis…