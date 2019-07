La liberté d’expression est-elle celle d’insulter? (Par Assane Ly, Démocratie Citoyenne)

Le Sénégal est un pays de droit et de liberté; notre pays a passé plusieurs tests démocratiques et les a réussis, notamment ceux d’avoir tenu plusieurs fois des élections majeures de manière juste et transparente, d’avoir une presse libre et des citoyens qui s’expriment librement et qui ne se privent pas d’ailleurs. Nul n’est emprisonné pour délit d’opinion au Sénégal depuis belle lurette. Mais le cas du journaliste Adama Gaye ne relève pas du délit d’opinion mais du délit d’insulte envers la première institution du pays. Il suffit de lire ses posting indécents sur la vie privée du Président de la République et sa famille pour constater qu’on n’est plus dans l’affirmation d’opinion mais dans l’insulte infamante. La liberté d’expression est-elle celle d’insulter impunément? Si Adama Gaye ne bénéficie pas du soutien de ses pairs journalistes au Sénégal c’est bien pour cette raison.

Ses propos n’ont rien de journalistiques et s’apparentent plutôt à l’expression d’une névrose passionnelle envers le Chef de l’Etat envers lequel il tient des propos inacceptables pour n’importe quel père de famille. Un 14 juillet un groupe de manifestants a hué le Président Hollande sur les Champs Elysées de Paris, ils ont été arrêtés illico presto et présentés au Parquet le même jour. Il est temps que dans notre pays on arrête cette dérive d’insultes et d’irrespect envers les institutions et envers les citoyens, avant que la situation ne deviennent incontrôlable et que les citoyens ne décident de se faire justice eux-mêmes.

Les citoyens ne doivent pas accepter cet état de fait, ils doivent savoir qu’ils sont aussi protégés par la loi contre ce type de délit. Démocratie ne rime pas avec anarchie et l’Etat est là pour veiller au bon respect des lois et réglements. Donc, Adama Gaye doit répondre de ses insanités qu’il débite depuis si longtemps.