La lèvre complètement enflée, Cheikhou Kouyaté revient sur le choc qu'il a subi : « Meunone na geuna graw! »

Cheikhou Kouyaté a encore livré une belle copie ce mercredi après-midi lors de la rencontre de demi-finale de CAN opposant le Sénégal au Burkina Faso. Victime d'un gros choc dans la surface de réparation burkinabè, Kouyaté a été assez courageux pour reprendre ses esprits et se remettre dans le match. "Meunone na geuna graw!" Autrement dit, cela pouvait être pire, n'empêche il est toujours là pour faire le travail et montrer la voie à ses jeunes coéquipiers, a-t-il déclaré en zone mixte.