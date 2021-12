La justice désavoue la Sar et Petrosen : Me Assane Dioma Ndiaye s'en félicite...

« Après la presse, il faut se féliciter de cette décision de la justice! » Une expression sortie de la bouche de l'avocat et président de la Ligue sénégalaise des droits humains à l'occasion de la conférence de presse de ce mercredi tenue par les avocats qui défendent Locafrique SA dans cette procédure de recapitalisation de la Sar qui a été désavouée par la justice.



« Normalement, c'est un abus de majorité dont il devait s'agir », dira Me Assane Dioma Ndiaye satisfait de la décision de la justice qui désavoue ainsi la Sar (Société Africaine de Raffinage) et la Société des Pétroles du Sénégal (Petrosen).



Pour Me Assane Dioma Ndiaye, Locafrique n'a rien fait qui soit en dehors des intérêts de la Sar. « C'est une forte décision à saluer. Cette justice qu'on a voulu utiliser pour légitimer à posteriori et maquiller sous le sceau de la légalité une forfaitaire, c'est cette justice qui a dit non », se félicite l'avocat de cette décision qui rétablit dans ses droits, l'actionnaire qui détient 34% du capital.