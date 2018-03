La guerre pour le contrôle du cadastre fait rage

DAKARACTU.COM Taïbou Ndiaye, l'indéracinable directeur général du Cadastre, part à la retraite le 1er mars prochain. Sa demande de prolongation n'a pas été acceptée par le chef de l'Etat, Abdoulaye Wade. Les deux hommes ont eu, il y a quelques semaines, une audience houleuse. En cause, le rapport de la Centif qui épingle la gestion d'un secteur aussi stratégique que le foncier dans notre pays. Suite à ce rapport, le gestionnaire du Cadastre a été entendu par les enquêteurs et incarcéré pour des malversations présumées.

Taïbou Ndiaye lui-même a été convoqué et entendu. Il a manqué de peu d'être placé sous mandat de dépôt. Ses avocats ont réussi la prouesse de faire transférer le dossier du 3ème cabinet à la chambre d'accusation.

Le directeur du cadastre n'a pas perdu sa liberté mais a laissé beaucoup de plumes dans cette affaire. Ce simple directeur général, qui se targuait de n'avoir affaire qu'au président de la République, et chez qui les ministres d'Etat faisaient la queue pour accéder à la propriété foncière, doit se résoudre à partir.

Pour le remplacer, la guerre fait rage. Le cadastre est l'un des secteurs les plus stratégiques de l'Etat. Mais aussi les plus "juteux". Taïbou Ndiaye lui-même est réputé être à la tête d'un matelas financier et d'un patrimoine foncier à donner le tournis. La vaste propriété dans laquelle il vit dans le quartier huppé des Almadies est d'une indécence criarde pour un fonctionnaire de son rang.