La gestion de la migration circulaire au centre de la visite du Secrétaire d'État Moïse Sarr, en Espagne.

Sur instruction du Chef de l'État, le Secrétaire d'État chargé des sénégalais de l’Extérieur, M. Moïse Sarr, a effectué à Madrid, une série de rencontres avec des officiels et des responsables de la communauté sénégalaise.

Après un premier entretien avec nos autorités diplomatiques et consulaires, M. Sarr a été reçu par Madame le Secrétaire d'État espagnol en charge de la Migration. Ils ont passé ainsi en revue plusieurs sujets d'intérêt commun touchant notamment aux questions migratoires, plus particulièrement à la gestion de la migration circulaire entre nos deux pays.



Il a également eu un entretien très fructueux avec notre compatriote, l'honorable Luc André Diokh, premier député espagnol d'origine africaine, sur des projets prometteurs en faveur de l'emploi des jeunes au Sénégal.

Par ailleurs, M. Sarr a effectué une visite de courtoisie au consulat du Sénégal à Madrid où il a constaté par lui-même, les conditions de travail du personnel et échangé directement avec nos compatriotes venus effectuer des démarches administratives sur la nécessaire amélioration de la qualité des services offerts, conformément aux instructions du président Macky Sall.

L'autre fait majeur de la visite du Secrétaire d'État Moïse Sarr en Espagne, a été sa rencontre avec les principaux responsables des associations sénégalaises venus des quatres coins du pays. Dans ce cadre, il a décliné la vision du Chef de l'État dans la prise en charge des préoccupations des sénégalais de l'extérieur et de leur implication active dans le développement socio-économique de notre pays.

Occasion lui a été donnée également de recevoir et de féliciter chaleureusement au nom du ministre des affaires étrangères M. Amadou Ba, Mme Awa Pathé Ndiaye, une de nos compatriotes qui a été récemment distinguée par la police espagnole de Tenerife.

Selon les partipants à cette réunion, à laquelle ont assisté M. Ndoye, Ministre conseiller, représentant Mme SY, Ambassadeur du Sénégal en Espagne, M. Agne, Consul général, M. Dia, son vice consul, ainsi que le député Mor Kane et Mme Mbengue, la Conseillère économique, sociale et environnementale. Les discussions étaient très constructives et enrichissantes, ce qui est un signe perceptible du retour de la confiance entre autorités et représentants de nos compatriotes, qui se sont même engagés à redynamiser la fédération des associations sénégalaises en Espagne.