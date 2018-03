La femme en milieu rural doit être accompagnée

La condition de la femme et de la jeune fille vivant en milieu rural doit être améliorée pour leur meilleure autonomisation. Le ministre Nigérien de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant qui plaide pour l'accompagnement, estime que des actions sont en train d'être faites pour alléger les taches de ces femmes et de leur permettre d'avoir accès à la santé, à la scolarité mais aussi dans les instances de décision. La condition de la femme rurale en Afrique de l'Ouest a fait l'objet d'une session d’évaluation qui a réuni beaucoup de femmes leaders.