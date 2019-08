La fédération PDS de l’Angleterre lâche Abdoulaye Wade et se range derrière Oumar Sarr et Cie.

« Chers Frères et Sœurs du Parti Démocratique Sénégalais,



Cher Sénégal le pays que j’aime beaucoup, je déclare être au côté des frères et sœurs libéraux qui sont derrière l’ex coordinateur général et secrétaire général adjoint du PDS M. OUMAR SARR dans la même dynamique qui est de combattre l'injustice et de faire triompher la démocratie.



Moi Mme Malado SOW, Présidente de la

Fédération du PDS d'Angleterre, j'ai toujours respecté les décisions internes et externes du parti et été toujours engagée derrière MAITRE Abdoulahi WADE, Un grand homme de dimension exceptionnelle avec toujours l’esprit démocrate mais depuis que Mr Karim Wade contrôle le parti à partir du Qatar où il insére ses hommes contrôlables ou il demande à son papa de liquider d’autres tous les ténors du parti ont été renvoyés par Karim M Wade et certains karimistes l’ont quitté par manque de considération vis à vis d’eux.



Dans un parti s’il y a plus de démocratie une seule personne est maître du jeu ah nous sommes des combattants de l’Afrique, Niani Bagnena.



Le combat continue au sein du PDS

Vive la démocratie vive notre cher Sénégal

Enough is Enough

Regards



Malado Fama SOW, from London.

PDS Angleterre.»