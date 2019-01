La famille chérifienne en Casamance appelle à la sérénité, au calme, à une campagne civilisée et au respect des résultats finaux

Le Guide spirituel de Nouribinako, Chérif Makhfouz Chamsidine Aïdara, a lancé un vibrant hommage aux leaders politiques du pouvoir et de l'opposition pour une élection apaisée et transparente. La révélation est de Makhfouz Fall, coordonnateur général du Mouvement Nouribinako. C'est dans le cadre du centenaire du guide spirituel de la famille Chérifienne en Casamance et à l'occasion de la ziara de Chérif Cheikh Chamsidine Makhfouz Aïdara tenu mardi à Médina Chérif, qu'il a invité dans la foulée les politiques d'arrêter les comparaisons avec ce qui s'est passé dans certains pays africains et qui pourrait se passer au Sénégal. Selon lui, le Sénégal a eu des érudits, des hommes de Dieu qui ont prié pendant toute leur existence pour que règne la paix, la concorde et la fraternité entre les populations...