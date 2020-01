La direction générale du ministère de la santé aux syndicalistes : « Leur marche était intitule car leurs revendications sont... »

La réaction face aux menaces du cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale (Cuss/Js) de paralyser le secteur sanitaire durant trois jours, ne s'est pas fait attendre. En effet, la direction du ministère de la santé et de l'action sociale a, à son tour, apporté des éclaircissements sur les points de revendication des syndicalistes. Selon Ibrahima Souka Ndella Diouf, directeur des ressources humaines dudit du ministère, la marche du "Cuss/Js" était intitule car leurs revendications, notamment le reclassement et l'intégration des techniciens supérieurs de santé au corps des administrations de soins est en cours. "Le projet de décret est envoyé au niveau du ministère des finances et celui de la fonction publique", a t-il fait savoir avant de préciser que "le projet est même signé par le président de la République". Cependant, M. Diouf souligne que "Le ministre de la santé est ouvert pour recevoir tous les syndicats de santé qui expriment la volonté de s'entretenir avec lui".