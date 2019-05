La dette, peut-elle développer notre pays : Les précisions d'Irène Mingasson (Union Européenne).

Pour la représentante et cheffe de délégation à l'Union Européenne, l'aide au développement qui prend des proportions considérables et s'enrichit à travers les potentialités des pays qui en bénéficient, doit être soutenue." Il faut donc réaliser une vision sur l'émergence et valoriser l'ambition au développement" confirme Irène Mingasson.

Ainsi, elle prend l'exemple du Sénégal en restant optimiste sur les prochains résultats économiques qu'il pourrait montrer...