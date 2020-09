La délégation de Huawei Sénégal félicitée par le Secrétaire Général du Gouvernement lors d’une audience

Le Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement sénégalais, Monsieur Maxime Jean Simon Ndiaye a reçu jeudi le 17 septembre dans son bureau, la délégation de Huawei Sénégal.

Lors de l’audience, M. Nathan LI, Directeur Général de Huawei Sénégal a échangé avec le ministre, notamment concernant le développement récent de Huawei: “Dans le classement Fortune 500 de l’année 2020, Huawei se hisse à la 49ème place, alors que l’entreprise occupait la 61ème place l’an passé”, a confirmé Nathan LI, qui a également évoqué les actions concrètes que l’entreprise a posées pour apporter sa contribution au peuple sénégalais, dans ce contexte lié à la covid 19.

Ainsi, l’entreprise a offert des denrées de première nessecité à la population de certaines communes; dans le domaine de l’éducation, Huawei a assisté, en partenariat avec l’UNESCO, le Ministère de l’Education Nationale avec des tablettes, de la connectivité et une application d’apprentissage en ligne afin d’accompagner la continuité pédagogique au Sénégal. Huawei a également appuyé l’organisation technique du conseil des ministres qui s’est tenu en visioconférence.

Monsieur le Ministre a félicité le succès que Huawei a obtenu, il a également magnifié les contributions de la firme chinoise au Sénégal dans le cadre de RSE, et a surtout salué les appuis de Huawei dans la réalisation de la visioconférence au conseil des ministres. D’après le ministre, ce nouveau mode de travail en visioconférence dans le contexte de la pandémie a suscité l’intérêt des pays de la sous-région. Différents aspects de la transformation digitale du pays ont été de surcroit abordés entre le Ministre et la délégation chinoise