« La décision de Ferdinand Coly est trop radicale … Ça serait bien de protéger les joueurs qui ont défendu les couleurs nationales » (Alassane Ndour, ancien international)

Assurément Alassane Ndour a une posture inconfortable dans cette affaire mettant aux prises Ferdinand Coly et Saliou Samb. Cependant l’ancien international a tenu à donner son avis avec tact et pondération. À l’en croire : « La vie est ainsi faite. L’État du Sénégal, les autorités doivent mieux protéger les investisseurs. Notamment les anciens internationaux qui reviennent au Sénégal pour y investir. J’ai suivi le cas de Ferdinand Coly, apparemment c’est un business. Je ne suis pas au courant de ce que Ferdinand et Saliou Samb ont signé. Mais d’après ce qu’il m’a dit personne ne l’a assisté quand la situation a dégénéré. Malgré ses multiples sollicitations, il n’a reçu aucune aide de la part des autorités étatiques. C'est quelqu’un qui a beaucoup fait pour ce pays. Il aurait pu bénéficier d’une certaine assistance... »



Par contre, Alassane Ndour s’est montré moins compréhensif par rapport à la subite décision de renonciation de Ferdinand Coly à sa nationalité Sénégalaise. « Par rapport à sa décision de renoncer à sa nationalité sénégalaise, je trouve que sa décision a été un peu trop radicale. D’ailleurs je le lui ai personnellement dit. Car le Sénégal a un tant soit peu contribué à la réussite de sa carrière professionnelle. Certes il était talentueux, mais la sélection lui a permis d’être sous le feu des projecteurs. C’est son choix, je le respecte, ça ne gâche rien à notre amitié et à notre vécu au sein de la «Tanière».



Cependant, il n’a pas manqué d’interpeller vivement les autorités afin qu’elles encadrent le secteur des investissements : « Cela dit, ça serait bien de protéger les joueurs qui ont mouillé le maillot et qui ont représenté le Sénégal. C'est important de ne pas les laisser en rade, en plus cela rassure ceux qui voudraient venir investir au Sénégal. Il y va même de la sauvegarde de l’image du Sénégal, car de pareilles situations pourraient décourager certains. »