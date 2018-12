La coordination départementale de Bennoo Bokk Yakkaar (BBY) de Thiès: " La réaction des bailleurs lors du Groupe Consultatif de Paris constitue une réponse cinglante aux détracteurs du PSE..."

Au terme des travaux du Groupe Consultatif de Paris 2018 où il a été question, pour le Sénégal, d’aller à la recherche d’intentions de financement d’environ 2.850 milliards de francs Cfa auprès des partenaires techniques et financiers du Sénégal pour la seconde phase du Plan Sénégal Emergent (PSE), notre pays, grâce à la crédibilité du Chef de l’Etat : le Président Macky SAll et surtout aux perspectives de développement inscrites dans sa politique économique, s’est retrouvé avec des promesses de participation au financement du PSE ayant plus que doublé les besoins initialement exprimés.



Cette réaction plus que favorable des bailleurs de fonds lors du Groupe Consultatif de Paris, au-delà du fort parfum de plébiscite du PSE et de la vision du Président Macky SALL qu’elle dégage, constitue une réponse cinglante aux détracteurs du Plan Sénégal Emergent et non moins vendeurs d’épouvante dont l’ardent désir est de voir le Sénégal avancer à reculons.



Pour ce qui nous concerne, la coordination départementale de Bennoo Bokk Yakkaar (BBY)de Thiès :



APPRÉCIONS fort positivement et nous réjouissons de l’approbation massive et effective dont les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), publics comme privés ont fait montre dans leur engagement à financer le Plan d’Action Prioritaire (PAP 2) du PSE 2019-2023 à hauteur de 7.700 milliards. C’est avec la même satisfaction que nous apprécions également le succès du Forum des Investisseurs Privés qui a réuni plus de 1300 participants, prouvant ainsi l’attractivité de notre pays ;

FÉLICITONS très chaleureusement le Président Macky SALL ainsi que son gouvernement pour l’engagement personnel dont ils ont fait montre dans la conduite de cette opération de très haute portée pour l’avenir de notre pays.

NOUS nous ENGAGEONS à accompagner Son Excellence le Président le la République Macky SALL dans le processus de construction d’un Sénégal émergent et où il ferait bon vivre.

Enfin, la coordination départementale de BBY de Thiès renouvelle son soutien agissant au Président Macky SALL pour tous les efforts qu’il ne cesse de déployer au bénéfice exclusif du Sénégal.



Le Coordonnateur Départemental de BBY – THIÈS