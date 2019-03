"La concurrence est présente à tous les postes. Tout le monde a envie de jouer" (Lamine Gassama)

Pour le match contre Madagascar, samedi, sauf changement, le sélectionneur des Lions devrait miser sur le bordelais et le joueur de FC Barcelone, comme ce fut le cas face à la Pologne (2-1) et au Japon (2-2), à la Coupe du monde 2018. Pour attaquer le Mondial en Russie, Aliou Cissé avait laissé sur le banc Lamine Gassama, qui a débuté le troisième match contre la Colombie (0-1), à la place de Moussa Wagué, qui lui avait été préféré dans le onze de départ les deux premiers matchs. A la veille du match contre Madagascar, pour le choc de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2019, le joueur de club truc Göztepe a été interrogé sur la concurrence au poste de latéral droit. "La concurrence est présente à tous les postes. Tout le monde a envie de jouer. Quand on est un compétiteur, on a envie de jouer", a-t-il reconnu au micro de Dakaractu...