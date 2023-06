La commission féminine de « And Samm Jikko Yi » crie halte à la violence et appelle le président Macky Sall au maintien de la paix

En conférence de presse ce vendredi 16 juin 2023 à la mosquée inachevée de Yoff, la commission féminine du collectif « And Samm Jikko Yi, encore nommée (Ndayu Askan Wi), s’est exprimée sur les manifestations de ces derniers jours. Comme amorce, elles ont débuté par un cri du cœur.



« Nous nous sommes réunies ici pour dire qu’on en a assez. Les mères de famille en ont assez, les chefs de famille en ont assez… la nature de cette violence constatée lors de ces manifestations dernières apeure et ne fait qu’empirer de jour en jour. Ce qui affecte tout le monde. Nous interpellons directement le président Macky Sall pour qu’il pense au maintien de la paix et de la sécurité sociale car les familles de ces enfants décédés lors de ces manifestations souffrent et ce sont aussi des sénégalais… », a rappelé Zeyda Adama Kane, membre du collectif.



Se fixant comme statut « Ndayu Askan wi » ou encore (mères de toute la population), ces dames dont le rôle est d’incarner et d’inculquer de bonnes valeurs à titre d'exemple aux jeunes.



Aux nervis, aux hommes de tenue et autres forces mal intentionnées, Sokhna Ndèye Diop Diaratoullah, une autre « Ndayu Askan wi », les pointent d'un doigt accusateur, pour avoir été responsables de toutes ces morts d’homme, d'enfants tués ou blessés lors de ces événements.



En outre, à ces manifestants, elle appellent à plus de retenue. Poursuivant, elle réfute tout saccage et destruction de bien publics qui pourrait se répercuter sur eux plus tard.







Toutefois, elle a terminé son speech en annonçant la tenue d’une réflexion dans le cadre d’une assise que le collectif compte organiser très prochainement pour parler et trouver des solutions à cette situation qui déborde de plus en plus...