La colère de IBK face à l’armée à Dioura : « Nous sommes en guerre et aucune négligence ne sera plus tolérée »

Face à l’arme malienne après la défaite à Dioura, le président Ibrahim Boubacar Keita a piqué une colère noire. Selon IBK, le Mali est en guerre, alors aucune négligence ne sera plus tolérée. Pour lui, Dioura ne doit plus être opprimée et il en a donné l’ordre aux Chefs militaires pour que de pareilles situations ne se reproduisent plus. Le président malien de dire que les yeux du monde entier sont rivés sur le pays et tout le monde n’est pas leur ami. Il a donné alors un mot d’ordre aux militaires de ne plus rien laisser au hasard pour l’amour de leur patrie.