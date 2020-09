La coalition JOTNA au marché Thiaroye : « Nous ne sommes pas là pour la politique »

Le marché Thiaroye est un haut lieu d'écoulement des produits horticoles en provenance de l'intérieur du pays, notamment du Walo, du Fouta, des Niayes, de Cayar, Mboro, etc...



Les clients proviennent d'un peu partout, de l'intérieur du pays et parfois même de la sous-région avec un système de commercialisation bien organisé.

Mais aujourd'hui, le marché tend à changer de physionomie avec le passage du train express régional, l'installation de réseaux d'assainissement et d'autres projets avec leur cortège de désagréments.



La coalition JOTNA s'est rendue ce jour in situ, sous la conduite de Bruno D'Erneville, pour non seulement dénoncer ces conditions difficiles d'exercice, mais aussi appeller le chef de l'Etat à faire de Thiaroye, une de ses priorités. "Nous ne sommes pas là pour la politique, mais juste pour compatir avec les populations et vous dire que toute la coalition est derrière vous", dira Bruno D'Erneville.



Selon le membre de la coalition JOTNA, il fallait faire une bonne étude d'impact pour éviter ces problèmes que les commerçants ainsi que toute la population subissent aujourd'hui...