« La carte électorale arrêtée à moins de 30 jours avant le scrutin, le fichier électoral sera remis au plus tard le 8 février » (Bernard Casimir Cissé, DGE)

En marge de la journée d’échanges organisée hier par l’association Présence chrétienne et la radio Espérance, le directeur de l’information et de la communication de la Direction générale des élections (Dge) a tenu un exposé inaugural sur le processus électoral. Bernard Casimir Demba Cissé a affirmé que la carte électorale sera consolidée à moins de trente jours avant le scrutin. S’agissant du fichier électoral en question, il annonce qu’il sera remis au plus tard le 8 février.