La bonne influence de Marième Faye Sall dans les relations Macky Sall/Alpha Condé : Le président Guinéen tout taquin, « elle arrive mieux à m'habiller que... »

Évoquant sa relation avec le Sénégal, "la situation paraît si fluide entre le président Alpha Condé et Macky Sall". Selon le chef du parti RPG, "en tant que dirigeants panafricains partageant la même vision, il est tout à fait normal de se mettre autour d'une table à chaque fois qu'il y a des malentendus et d'échanger en vue de trouver des points d'entente", lance le président guinéen.

Dans cette dynamique, il a rappelé dans le cas du Sénégal avec le président Macky Sall, allant au delà de sa relation avec lui, la touche que Marième Faye Sall joue dans la dynamique relationnelle. "Tout dernièrement, quand je suis venu au Sénégal, ma belle sœur, Marième Faye Sall m'a fait de très beaux boubous à tel point qu'on dise qu'elle m'habille mieux que le président Sall (...)", s'amuse le professeur Alpha Condé. D'ailleurs, explique le président guinéen, " je passe même des vacances au Sénégal tandis qu'il y'a des présidents africains qui les passent dans les pays occidentaux". Tout cela rentre dans le cadre, selon le président Alpha Condé, de la solidification de sa relation avec Macky Sall et le Sénégal.