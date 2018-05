La biennale fait des malheureux : Les commerçants des marchés hebdomadaires interdits de vente en « sit-in » ce mercredi

Interdits de « marché hebdomadaire » du fait de la biennale des Arts, les commerçants du marché hebdomadaire de la Gueule Tapée vont tenir un « sit-in » ce mercredi. En Assemblée Générale, ils ont indiqué que cette décision du maire de la Gueule Tapée impacte près de 2000 personnes et fait un tort énorme à l’économie de façon globale, d’autant plus que les commerçants des marchés hebdomadaires écoulent plus de 10 containers de 40 pieds par mois.