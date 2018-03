La Turquie « protège » Macky à quelques mois de la présidentielle : démonstration de véhicules anti-émeutes et blindés commandés par la Gendarmerie (vidéo)

A quelques mois de la présidentielle de 2018, le pouvoir semble développer des tendances de paranoïa sécuritaire. En clair, dans sa livraison du jour, le quotidien « Les Echos » informent que la Gendarmerie nationale a commandé des véhicules anti-émeutes et des véhicules blindés auprès d’une société de défense privée turque dénommée « Nurol Makina ».



Le matériel est composé de voitures de type « Edjer Yalcin 4x4 » et de « Edjer Toma », qui, comme vous le voyez sur ces images, ressemblent à ce fameux camion à eau chaude, familièrement appelé Dragon, qui avait donné des sueurs froides à l’opposition à Wade lors des manifestations de 2011 et de 2012 contre le troisième mandat du pape du Sopi.



Notre confrère renseigne, en outre, que la première partie de la marchandise sera réceptionnée dès mars 2018, le reste entre avril et mai.