La Sortie de Mimi TOURE est pathétique : Elle cherche seulement à se positionner pour diriger le CESE

Mme Aminata TOURE fait du Dansoko.

C'est très facile d'énoncer des chiffres. Elle fait de la politique politicienne.

Sa sortie me rappelle celle de Monsieur Dansoko quant il disait que Karim a volé 2000 milliards.





Je rappelle : " ...Le Président d'honneur du Pit qui faisait face à la presse, en marge de la réunion du bureau politique de son parti, a informé que 2200 milliards de Cfa ont été identifiés par les services habilités de la France. Toujours, selon l'As, il dit avoir été informé en 2008 que deux pontes de l'ancien régime avaient déjà planqué de l'argent. L'un , pour une valeur de 1500 milliards de Cfa et l'autre 700 milliards... "



Très facile en politique de faire de l'extrapolation. En science, on dirait qu'elle utilise des données fragmentaires pour justifier son argumentaire.

Le problème de l'extrapolation se pose quand on veut découvrir une loi générale, connaissant seulement un nombre limité de résultats d'expérience. Le Trésor public est un organisme public chargé des ressources financières d'un État.

L'État a collecté 200 milliards, mais cet argent ne se trouve pas encore dans les caisses du trésor public.



N'étant pas en mesure de justifier ses propos, elle persiste non dans sa déclaration mais dans la dissumilation de la vérité. Sa déclaration est pathétique.



Certains, militants de son parti, disent qu'elle cherche à se positionner, que le bureau Mme Aminata TALL l’intéresse beaucoup. Elle n'aura jamais toutes données nécessaires pour confirmer ses propos parce que cet argent ( les 200 milliards) est imaginaire.



Il est possible de prouver que 100 + 100 = 200, il suffit juste de savoir compter, cependant, il serait impossible de prouver que 100 + 50 = 200. A moins qu'on soit nul et qu'on veut persister sur son erreur.



Je termine par ce proverbe de Jean Etienne Judith Forestier : " Se tromper est de l'Homme, mais persister opiniâtrement dans son erreur est d'un sot ou d'un fou."





Modou FALL

Degg moo woor