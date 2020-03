La SATS pour une autosuffisance en produits sanguins de qualité.

Le Centre National de transfusion sanguine, dans le cadre de l'annonce du 10ème congrès international de la Société Africaine de Transfusion Sanguine(SATS) et du programme des activités de promotion de don, a organisé ce matin un petit déjeuner presse.



Mr Saliou Diop, directeur du CNTS, a présenté lors de cette table ronde regroupant les acteurs du secteur informel, le programme des activités de promotion du don de sang, notamment la campagne média de sensibilisation et d'information, les journées portes ouvertes et la randonnée pédestre.



Ledit congrès sera organisé du 20 au 23 Avril à l'hôtel King Fahd Palace et va réunir plus de 400 délégués africains et non africains, notamment des experts mondiaux en médecine et science de la transfusion, des décideurs politiques et d'autres parties prenantes, acteurs majeurs dans le domaine de la transfusion sanguine pour élaborer des stratégies d'amélioration de la sécurité transfusionnelle ainsi que de l'autosuffisance en produits sanguins de qualité en vue de réduire les mortalités et renforcer les systèmes de santé afin de permettre une couverture santé universelle.



Monsieur le directeur de confier ses attentes quant à l'effectif participant et appelle les donateurs qui se font rares depuis l'annonce du COVID19 pour une aide aux malades dont la survie dépend des dons effectués.