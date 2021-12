La « SAR » et « PETROSEN HOLDING » assignent en justice Khadim Ba pour abus de minorité devant le Tribunal du commerce : délibéré fixé au 22 Décembre prochain

Le Tribunal de commerce hors classe de Dakar a abrité ce mercredi 15 décembre 2021 à Dakar une audience particulière.



En effet selon les indiscrétions glanées par Dakaractu, la « SAR » et « PETROSEN HOLDING », les principales sociétés de l’Etat qui s’activent dans le domaine des hydrocarbures ont assigné en justice Khadim Ba Directeur Général de l'entreprise Ouest-Africaine de crédit-bail Locafrique.



En effet la juridiction de premier degré dirigée par le Juge Malick Lamotte, Président de la chambre a été saisie par les deux sociétés citées plus haut pour arbitrer un litige portant sur un abus de minorité. Le délibéré a été fixé au 22 Décembre prochain. Nous y reviendrons avec plus de détails.