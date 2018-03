La RAMPE au vole chevet des enseignants et appelle l'Etat à les recevoir...

Sur la question du bras de fer persistant entre le gouvernement et les enseignants, la RAMPE soutient l'attitude des syndicalistes et affirme qu'ils sont dans leur droit. Cependant, compte tenu des conséquences que cela peut provoquer sur le résultat des élèves, elle demande responsabilité et flexibilité des deux côtés tout en appellant l'État à recevoir les enseignants afin de trouver un consensus au bénéfice de tous...