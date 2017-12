La PNA se rapproche des structures de santé à travers le nouveau schéma dit « yeksinaa »

Rapprocher autant que faire se peut les services de la Pharmacie nationale d’approvisionnement, des structures de santé telles les districts, centres et postes de santé, pour faciliter et favoriser l’accessibilité et la disponibilité des médicaments et produits essentiels aux populations, tel est l’objectif principal assigné au nouveau schéma de distribution des médicaments appelé « Yeksinaa ». C’est du moins ce qu’a expliqué ce vendredi à Louga, la directrice de la PNA, Mme Annette Seck Ndiaye au cours d’un comité régional de développement /CRD/ consacré à la question.

« Yeksinaa » est un concept, un nouveau schéma, voire une nouvelle approche, qui permet de livrer davantage et à temps, aux structures de santé précitées, des médicaments et produits essentiels de qualité, mais aussi en quantité suffisante pour satisfaire la demande en la matière, selon la directrice de la PNA.



Mbargou Diop, Correspondant permanent à Louga