La Marine nationale a porté secours à 11 migrants et repêché un corps sans vie au large de l'embouchure du fleuve Sénégal

Le patrouilleur de haute mer a sauvé 11 naufragés en détresse ce vendredi 27 août 2021 à 10H40 au large de l’embouchure du fleuve Sénégal.Selon un communiqué de la Dirpa, la Marine nationale a reçu une information faisant état du repêchage d'un homme tombé à la mer à 35 km. D'après les premiers éléments recueillis, l'individu était à bord d'une pirogue qui aurait chaviré dans la nuit du 25 au 26 août 2021 avec une soixantaine de personnes. Immédiatement, la Marine a alerté les autorités compétentes et dépêché les vedettes rapides SOUNGROUGROU et MATELOT ETIENNE DIÉDHIOU sur zone pour effectuer des opérations de recherche et de sauvetage. L'avion de patrouille maritime de l'Armée de l'air et un hélicoptère de la Guardia civile espagnole ont participé aux opérations de recherche. Au bilan, les unités déployées ont secouru 11 personnes dont huit sénégalais et trois gambiens et repêché un corps sans vie. Le cadavre a été mis à la disposition d'une équipe de la Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers et les rescapés acheminés à la Base navale nord de Saint-Louis pour une prise en charge. Les unités navales de la Marine nationale poursuivent les opérations de recherche et de sauvetage...