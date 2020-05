La Grande bataille de Badr célébrée ce 10 mai.

La communauté musulmane va commémorer la Grande Bataille de Badr prévue le 17ème jour du mois béni de Ramadan. Au Sénégal, cette journée historique, est prévue ce lundi 10 mai 2020 autour d’un thème actuel : « La solidarité islamique dans des moments de crise ».







Il sera débattu par d'éminents chercheurs qui évoqueront ces moments de crise et de confinement. Cette journée sera l'occasion pour rappeler l’action des compagnons du Prophète (PSL) et des grands érudits du Sénégal qui ont beaucoup participé à la construction de l’édifice sociale et nationale, à travers l’enseignement, l’éducation, la réinsertion sociale des populations défavorisées.







A cette occasion, à cause de la pandémie du Covid-19, un panel online sera organisé sur différents supports de communication .







Mor Daga SYLLA Président de l'association



