La France injecte 47,535 milliards de FCFA au Sénégal pour le développement de l’éducation.

L’Agence Française de developpement (AFD) et le partenariat Mondial pour l’Éducation (PME) accompagnent le Gouvernement sénégalais dans la mise en oeuvre de la deuxième phase du programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence du secteur de l’Éducation et de la Formation pour un financement conjoint de 72,2millions d’Euros, soit environ 47,535 milliards de FCFA destinés à la réalisation du PADES porté par le Ministère de l’Education Nationale. La signature de la convention s’est tenue ce jour au ministère des finances sous la présidence de l’ambassadeur de France au Sénégal SE Christophe Bigot, et du ministre de l’économie, du plan et de la coopération, Mr Amadou Hott. Ce financement est constitué d'un crédit de 16,5 milliards de Fcfa, dont les 16% seront consacrés à des actions de renforcement de capacité et les 84% seront versés sous forme d’appui budgétaire sectoriel pour l’éducation…